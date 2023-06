Europei U21, Nicolato: “Abbiamo raccolto troppo poco”

“La partita è stata strana, bene nel primo tempo. Nella ripresa siamo partiti discretamente, poi abbiamo preso gol e abbiamo forzato alcune situazioni. È andata non come volevamo”. Lo ha detto il ct dell’Italia under 21 Paolo Nicolato dopo l’eliminazione dall’Europeo di categoria. “Al di là dei punti, in rapporto alle prestazioni, abbiamo raccolto troppo poco – le parole del tecnico a Rai Sport -. Questo è un torneo breve, gli episodi hanno un grande peso ma le prestazioni non sono state da tre punti. Chi è venuto dalla nazionale maggiore è stato positivo per noi, il livello è alto, anche quello delle altre squadre”. Sul suo futuro: “Se c’è amarezza? Abbiamo fatto un grande percorso. Non è giusto parlare ora di me”, la conclusione.