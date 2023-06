Europei Under 21, Cittadini: “Siamo fiduciosi, non ci tiriamo indietro”

di Mattia Zucchiatti 41

“Siamo molto fiduciosi perché sappiamo che la Francia è una grande squadra ma vogliamo dimostrare che anche noi lo siamo e sicuramente non ci tiriamo indietro”. Queste le parole del difensore Giorgio Cittadini nel corso di una conferenza stampa a Tirrenia, dove l’Under 21 di Nicolato sta preparando il prossimo Europeo di categoria. La Francia è la prima avversaria. “Per diventare un grande gruppo qui siamo a buon punto, direi che lo siamo già”, ha aggiunto Cittadini. Presenti nella spedizione anche alcuni fedelissimi del Ct Mancini come Tonali, Scalvini e Gnonto: “Non credo si debba parlare di pressione, è anche una cosa di orgoglio e bella che ci siano qui giocatori che giocano già ad alti livelli e sono venuti a dare una mano, vuol dire che dobbiamo davvero puntare in alto in questo Europeo”.

Sul suo futuro, il difensore di proprietà dell’Atalanta ha ammesso che “mi piacerebbe un sacco restare un altro anno a Modena però vorrei puntare anche più in alto e vedere se riesco a competere a livelli più alti”. E sui sentimenti che prova in vista del debutto nel torneo continentale: “La paura non la calcolo neanche perché sono uno a cui piace affrontare nuove esperienze e dimostrare quanto vale – ha assicurato -. Non mi tirerò indietro se avrò l’occasione di dimostrare quanto valgo, e anzi non vedo l’ora di dimostrare a tutti quanto valgo”.