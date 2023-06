Kudermetova-Alexandrova interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti finale Wta s’-Hertogenbosch

Interrotta per pioggia la finale del Wta 250 di s’-Hertogenbosch 2023. La sfida tra Kudermetova e Alexandrova è stata fermata da diverse gocce d’acqua che hanno iniziato a cadere sul centrale. Il punteggio è di 4-2 a favore di Kudermetova e si riprenderà sul 30-15 per Alexandrova. Slitta anche la finale maschile, prevista per le 15 ma che inizierà molto probabilmente non prima delle 16.