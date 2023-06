Europei Under 21 2023, combinazioni girone C: Inghilterra può già garantirsi il passaggio del turno

Inizia il secondo turno della fase a gironi degli Europei Under 21 e da questa sera potremmo avere già squadre eliminate e altre aritmeticamente alla fase successiva. Nel Girone A dopo la prima giornata c’è l’Inghiltera avanti a tutti a quota 3 punti dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca, ferma a zero. Germania e Israele invece sono nel mezzo con 1 punto per parte.

REGOLAMENTO

Essendo una competizione UEFA per stabilire le posizioni in caso di parità si andrà si guarderà la classifica avulsa, con gli scontri diretti che avranno quindi importanza capitale. Ragion per cui la Repubblica Ceca è già quasi spalle al muro: un’altra sconfitta vorrebbe dire eliminazione. Con un pareggio contro la Germania molto dipenderebbe dall’esito di Inghilterra-Germania. La nazionale inglese dal canto suo ha il destino nelle proprie mani già da ora: vincendo oggi sarebbe ufficialmente al turno successivo.