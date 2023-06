Calciomercato, BBC: la Juventus chiede 60 milioni per Chiesa, tre big europee alla finestra

Per acquistare il cartellino di Federico Chiesa ci vorranno 60 milioni di euro. A rivelarlo è la BBC, riportando come la Juventus abbia fissato il prezzo per il talento azzurro, comunicandolo alle squadre interessate. Tra queste spiccano tre top club europei, di tre campionati diversi, come Liverpool, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Ovviamente i bianconeri sarebbero ben felici di tenere Chiesa, ma allo stesso tempo non si farebbero grossi problemi a cederlo di fronte ad una buona offerta.