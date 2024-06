Europei 2024, troppa Germania per questa Scozia: pokerissimo e festa in casa

La Germania ha debuttato nel migliore dei modi a Euro 2024, a discapito della Scozia, superando gli avversari con un eloquente 5-1. Dominio assoluto dei tedeschi di fronte al pubblico di casa, nello scenario di un’Allianz Arena entusiasta di poter ammirare i propri beniamini; dopo lo spettacolo durante la cerimonia con la partecipazione del pubblico e l’omaggio a Franz Beckenbauer, il successo senza storia dopo i 90′ è il perfetto coronamento della serata. Gli uomini di Julian Nagelsmann hanno aperto le marcature con Wirtz, gioiello scintillante del Bayer Leverkusen, bravo a raccogliere un suggerimento di Kimmich e a battere a rete con un destro fulmineo che ha sorpreso un non perfetto Gunn. Prima rete al 10′, mentre raddoppio appena 9′ più tardi con Musiala straordinario realizzatore; il talentino del Bayern Monaco si è liberato in area di rigore con eleganza e ha lasciato partire un potente destro vincente per il 2-0. Sul finire della prima frazione, rigore e rosso per fallo di Porteous su Gundogan, trasformato al meglio da Havertz per il tris all’intervallo. Ripresa allegra in superiorità numerica per la Germania, a segno con Fullkrug al 68’…sin troppo allegra, considerando l’autorete stravagante dello sfortunato Rudiger a 3′ dal 90′ per il 4-1 parziale. Pochi istanti prima del triplice fischio di Turpin, Emre Can ha messo la sua firma con un destro a giro dal limite su assist dell’iconico Muller, 5-1.

MERITI TEDESCHI E DEMERITI SCOZZESI

Un’ottima Germania ha approcciato al meglio questi Europei in casa, fluida nella manovra e con tanta qualità dalla trequarti in su; in particolare, il poker Kroos-Kimmich-Musiala-Wirtz ha incantato il pubblico, non lasciando veri e propri riferimenti offensivi grazie a un movimento continuo sul fronte offensivo. Troppo passiva, invece, la Scozia, non un opponente di alta caratura per la Germania: i britannici non sono mai riusciti a imbastire una vera e propria azione d’attacco, asfissiati dal pressing e dal possesso paziente e ipnotico dei teutonici. Buona, anzi buonissima la prima per questa ambiziosa Germania, ma servirà una prova del nove più significativa di quella di stampo scozzese per definire le reali possibilità di trionfo dei tedeschi.