Germania show, ma c’è chi fa peggio della Scozia: bocciato l’arbitro Turpin, lo salva più volte il Var

Germania show nel match inaugurale di Euro 2024, la Scozia gioca una partita da horror, ma c’è chi fa persino peggio della formazione britannica. Nel 5-1 dei tedeschi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, infatti, l’arbitro francese Clement Turpin, per sua fortuna in una partita senza storia e dunque senza incidere, deve farsi aiutare dal Var per evitare clamorose topiche. Innanzitutto, il fischietto transalpino, tra i preferiti del designatore Rosetti e papabile per la finale se la Francia non sarà capace di arrivare fino in fondo, fischia un rigore inesistente per presunto fallo su Musiala, che invece commette l’intervento irregolare calpestando un avversario e poi cadendo furbescamente. Per sua fortuna, non serve on field review: il Var lo salva facendo trasformare il rigore in punizione, ma il lievissimo contatto precedente non era comunque lo stesso sanzionato dall’arbitro, dunque non è semplicemente una questione geometrica.

Nel finale del primo tempo, poi, un errore davvero inspiegabile: il fallo durissimo di Porteous su Gundogan sembrava netto per tutti, con la gamba tesa e pericolosissimo, ma Turpin fa continuare. Il Var interviene, va al monitor e dopo un secondo si accorge di aver visto malissimo: c’è il penalty e c’è l’ovvio cartellino rosso per il grave fallo di gioco, comminato correttamente perché non si può derubricare in giallo un intervento di questo tipo. Infine, nel secondo tempo, gol di Fullkrug per il provvisorio 5-0 che viene annullato col Var, l’assistente ha visto male anche se l’offside non era netto.