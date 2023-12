Euro 2024, montepremi e soldi in palio: tutte le cifre per le Nazionali

Il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito ad Amburgo confermando il sistema di distribuzione dei premi in denaro per le 24 finaliste degli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Il montepremi totale della rassegna continentale è di 331 milioni di euro, che verrà distribuito come segue: – Quota di partecipazione: 9,25 milioni di euro – Bonus partita: 1 milione di euro per la vittoria, 500.000 euro per il pareggio – Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro – Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro – Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro – La finalista sconfitta riceverà altri 4 milioni di euro – I campioni d’Europa 2024 riceveranno altri 8 milioni di euro. L’importo massimo che la squadra campione può raggiungere vincendo tutte e tre le partite del proprio girone è di 28,25 milioni di euro.

IL MONTEPREMI E I SOLDI IN PALIO AD EURO 2024

PARTECIPAZIONE: 9,5 MILIONI DI EURO

BONUS PARTITA: 1 MILIONE DI EURO A VITTORIA, 500 MILA EURO A PAREGGIO

OTTAVI DI FINALE: 1,5 MILIONI DI EURO

QUARTI DI FINALE: 2,5 MILIONI DI EURO

SEMIFINALI: 4 MILIONI DI EURO

FINALISTA SCONFITTA: ALTRI 4 MILIONI DI EURO

VINCITRICE: 8 MILIONI DI EURO

IMPORTO MASSIMO PER CHI VINCERA’ TUTTE LE PARTITE: 28,25 MILIONI DI EURO