Wta Seul 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre

Il programma di mercoledì 11 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Seul 2023. Si giocano la metà degli ottavi di finale, con due teste di serie impegnate: la numero sette Arantxa Rus e soprattutto la numero tre Ekaterina Alexandrova. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Ore 05:00 – Liu vs (7) Rus

a seguire – doppio

a seguire – (3) Alexandrova vs Wickmayer

a seguire – Juvan vs Yuan

COURT 2

2°match dalle 05:00 – Von Deichmann vs P.Kudermetova