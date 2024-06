Euro 2024: vittoria di misura per la Francia, contro l’Austria basta l’autogol di Wober

Vittoria di misura per la Francia contro l’Austria nella gara d’esordio a Euro 2024. Alla Merkur-Spiel Arena di Dusseldorf finisce infatti 1-0 per la formazione di Didier Deschamps, a cui basta l’ingenua autorete di Maximilian Wober per assicurarsi i 3 punti che valgono l’aggancio all’Olanda in testa al Gruppo D. I Galletti si divorano un paio di chance del raddoppio in contropiede, e nel complesso la prestazione dei vice campioni mondiali in carica è sicuramente migliorabile con l’avanzare della rassegna.

LA CRONACA DEL MATCH – Deschamps opta per un 4-2-3-1 con Maignan in porta e Kounde, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez in difesa. Kante e Rabiot sono gli intermedi di centrocampo, mentre il tridente a supporto di Mbappé è formato da Dembelé, Griezmann e Thuram. Rangnick risponde anche lui con un 4-2-3-1 con Pentz tra i pali, linea difensiva composta da Posch, Danso, Wober e Mwene. In mediana spazio a Seiwald e Grillitsch, mentre c’è il tridente con Laimer, Sabitzer e Baumgartner a sostegno dell’unica punta Gregoritsch.

La prima occasione vera capita sui piedi di Mbappé dopo 8′: Rabiot imbuca in profondità per il prossimo attaccante del Real Madrid, che calcia da posizione defilata, ma trova l’opposizione di Pentz sull’esterno della rete. L’Austria si chiude bene dietro e riparte, concedendo poco spazio ai transalpini. Al 36′ capita sui piedi di Baumgartner una colossale occasione per il vantaggio: ottima sponda di Sabitzer per l’inserimento dell’esterno del Lipsia, che prova il tocco sotto ma si fa ipnotizzare da Maignan. Passano solo due minuti e sul capovolgimento di fronte si concretizza una delle leggi più spietate del calcio. Mbappé se ne va sulla destra e mette in mezzo, Wober si oppone in maniera piuttosto goffa con un colpo di testa che è però indirizzato verso la sua porta: un incolpevole Pentz non può nulla ed è 1-0 per la Francia, risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa la Francia prova subito a chiudere la gara, ma al 55′ Mbappé si divora una clamorosa occasione per il raddoppio. Lanciato a rete a tu per tu con Pentz apre troppo il piattone e spedisce incredibilmente a lato. L’Austria prova a punire e preme nella metà campo offensiva, ma non riesce a creare occasioni pericolose. La Francia quando riparte è più concreta e va vicino nuovamente al raddoppio con una sgasata di Theo Hernandez sulla sinistra, ma sul cross basso non ci arriva per un soffio Griezmann in spaccata. L’incontro prosegue con molte interruzioni, fioccano i cartellini gialli ma non le opportunità da rete. Nel recupero l’Austria prova senza successo a rendersi pericolosa, ma è ancora la Francia a divorarsi un’occasione incredibile con Giroud, che liscia da posizione favorevole sull’assist di Kolo Muani. Dopo 9 minuti di recupero il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria dei Galletti.