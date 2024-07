Euro 2024, regolamento diffidati quarti di finale: ecco come funziona con le squalifiche

Il regolamento dei diffidati nei quarti di finale a Euro 2024: ecco come funziona con le squalifiche e la gestione del disciplinare. Sono rimaste le migliori otto squadre d’Europa e ora si entra nel vivo della competizione, ma bisogna fare attenzione ai cartellini accumulati fin qui. Chi è stato ammonito una volta nel corso del torneo è infatti a rischio squalifica per le semifinali. Il regolamento per le diffide, in un torneo che si svolge nel giro di un mese, è come di consueto molto stringente per quanto riguarda le sanzioni.

IL REGOLAMENTO DEI DIFFIDATI NEI QUARTI

Ricordiamo che in caso di ammonizione, già alla prima sanzione rimediata, si entra in diffida. Al secondo cartellino giallo rimediato in una partita successiva scatta la squalifica per il turno seguente, qualora la nazionale in questione rimanga in corsa. Chi è stato ammonito per una volta tra gironi e ottavi, e dovesse ricevere la sanzione ai quarti, salterà dunque l’eventuale semifinale. Una volta chiusi i quarti di finale, va precisato, i gialli verranno azzerati e le quattro semifinaliste non avranno diffidati. Questo vuol dire che nessun giocatore potrà pertanto saltare la finale per aver rimediato un giallo in semifinale, perché dopo i quarti la posizione di tutti i diffidati sarà sanata.