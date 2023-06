Euro 2024, presentata la mascotte con l’obiettivo di far muovere i bambini

A meno di un anno dall’inizio degli Europei di calcio del 2024 in Germania, la mascotte ufficiale del torneo ha fatto la sua prima apparizione pubblica. Questa è avvenuta in una scuola elementare di Gelsenkirchen, prima di visitare la scuola d’élite della DFB, la Gesamtschule Berger Feld, e di essere presentata al pubblico in vista dell’amichevole della Germania contro la Colombia di questa sera.

La mascotte rende omaggio al famoso orsacchiotto giocattolo per bambini, che si dice abbia avuto origine in Germania all’inizio del XX secolo. I tifosi nell’arco delle prossime due settimane potranno anche votare il nome. Ispirandosi alla parola tedesca per orso, “Bär”, le quattro scelte sono: Albärt, Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär. La mascotte, oltre a sostenere iniziative e partnership, mira a ispirare i bambini di tutta Europa a diventare attivi incoraggiandoli allo stesso tempo a sviluppare l’amore per il calcio e i suoi valori.

Philipp Lahm, direttore del torneo ed ex capitano della nazionale tedesca, ha dichiarato: “Il calcio sprigiona una forza incredibile che promuove il lavoro di squadra, la perseveranza e uno stile di vita sano e attivo, il tutto divertendosi. Come genitore, so quanto sia importante è quello di stimolare l’immaginazione dei bambini. Con il lancio della nostra mascotte del torneo, speriamo di creare un personaggio divertente e simpatico che li ispiri a divertirsi giocando a calcio.Soprattutto nell’era digitale di oggi, è importante andare dove i nostri giovani trascorrono molto del loro tempo e offrire loro un valore aggiunto. Questo è il calcio, il movimento e l’emozione di essere in campo, lo spirito di squadra e la coesione nella squadra, così come la gioia di migliorare le abilità e sviluppare la creatività con la palla. Questo è ciò che incoraggerà la mascotte del torneo di UEFA EURO 2024”.