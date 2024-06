Euro 2024, Portogallo agli ottavi da prima del girone: Turchia battuta 3-0

Il Portogallo batte 3-0 la Turchia e si qualifica agli ottavi di finale di Euro 2024 da prima del girone F. A Dortmund le reti di Bernardo Silva e Bruno Fernandes, unite all’autogol di Akaydin, regalano un successo convincente agli uomini di Roberto Martinez, che all’esordio nel torneo avevano battuto a fatica la Repubblica Ceca. La classifica del gruppo vede il Portogallo a 6 punti, tre in più della Turchia, mentre Repubblica Ceca e Georgia si trovano a quota 1.

Slitta ancora l’appuntamento con il gol di Cristiano Ronaldo, che però serve a Fernandes l’assist per il definitivo tris. Il fuoriclasse portoghese ha la prima palla giocabile dopo due minuti, ma tenta un tiro al volo col destro che non impensierisce Bayindir. Sul ribaltamento di fronte, al 6′, la Turchia sfiora l’1-0. Celik crossa dalla destra per Akturkoglou che sfugge alla marcatura di Cancelo ma in caduta non riesce a depositare in rete. Qualche compagno protesta per un contatto in area, ma l’arbitro Zwayer fa giocare e il Var giustamente non interviene. Al 21′ c’è il vantaggio portoghese. Leao premia la sovrapposizione di Nuno Mendes, che scarica a centro area, dove Bernardo Silva col mancino realizza un rigore in movimento. La Turchia prova a reagire, ma otto minuti dopo si fa male da sola. Akaydin intercetta un filtrante errato di Bruno Fernandes, ma sbaglia il retropassaggio e sorprende il portiere Bayindir che non riesce ad evitare l’autorete del 2-0. L’unica nota stonata del primo tempo del Portogallo è l’ammonizione di Rafa Leao, punito dal direttore di gara per una simulazione (la seconda sanzionata al milanista nel torneo). Leao salterà la prossima partita contro la Georgia e per evitare guai peggiori Roberto Martinez lo lascia in panchina all’intervallo insieme all’altro ammonito Palhinha. Al loro posto spazio a Pedro Neto e Ruben Neves. Montella risponde con l’inserimento di Yazici per Kokcu.

La situazione però non cambia. E al 56′ il Portogallo trova il tris. Cristiano Ronaldo scatta in posizione regolare alle spalle della difesa turca e a tu per tu con Bayindir serve Bruno Fernandes, che a porta sguarnita non può sbagliare. Oltre ad essere il miglior marcatore nella storia degli Europei, Cristiano Ronaldo ora è anche quello con il maggior numero di assist (7) dal 1968 ad oggi. Anche per questo motivo sono ben quattro gli invasori di campo che si dirigono verso CR7. I ritmi di fatto calano drasticamente nel finale e il Portogallo si accontenta di gestire il 3-0. Queste le partite dell’ultima giornata: Portogallo-Georgia e Repubblica Ceca-Turchia.