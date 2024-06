Euro 2024, combinazioni girone F con Portogallo-Turchia-Georgia-Rep.Ceca: tutti i calcoli

Le combinazioni del girone F a novanta minuti dal termine. Euro 2024 entra sempre più nel vivo e andiamo a vedere cosa ci riserverà l’ultima giornata dell’ultimo girone con Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca e Georgia. Ecco tutte le informazioni necessarie: classifica, prossimo turno e combinazioni per avere un quadro completo della situazione.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE F

Portogallo 6 (5:1) Turchia 3 (3:4) Rep.Ceca 1 (2:3) Georgia 1 (2:4)

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì 26 giugno, ore 21

Repubblica Ceca-Turchia (Amburgo)

Georgia-Portogallo (Gelsenkirchen)

LE COMBINAZIONI

Il Portogallo è qualificato aritmeticamente per gli ottavi di finale ed è anche primo nel girone. La partita contro la Georgia, per Cristiano Ronaldo e compagni, infatti vale poco o niente a livello sportivo. Le altre tre squadre del girone invece si giocano tutto: la Turchia di Vincenzo Montella ha due risultati su tre per chiudere al secondo posto e staccare il pass per gli ottavi di finale, In caso di sconfitta invece, e di contemporanea vittoria della Georgia, Calhanoglu e compagni chiuderebbero al quarto posto e verrebbero eliminati in maniera beffarda.

La Repubblica Ceca deve vincere contro la Turchia se vuole volare agli ottavi di finale. In caso di pareggio, e con contemporanea non vittoria della Georgia con il Portogallo, potrebbe chiudere al terzo posto con 2 punti e con una differenza reti di -1. Forse troppo poco per poter pensare di essere ripescata come una delle migliori quattro terze. Stesso discorso per la Georgia: con un pareggio può salire al massimo a due punti, con differenza reti -2, serve dunque battere il Portogallo per volare agli ottavi indipendentemente dal risultato di Turchia-Repubblica Ceca. Quattro punti per passare come migliore terza bastano e avanzano.