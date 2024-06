Euro 2024, Meunier su Francia-Belgio: “Ho qualche idea per fermare Mbappé”

Infortunatosi alla coscia nella partita di preparazione contro il Lussemburgo dell’8 giugno, Thomas Meunier potrebbe fare il suo esordio ad Euro 2024 nella sfida degli ottavi di finale Francia-Belgio. In conferenza stampa, il terzino belga ha parlato dei Galletti: “Sono un’ottima squadra, non lo nascondiamo. Hanno un talento eccezionale, ma hanno sbagliato qualcosa perché sono arrivati secondo come noi. Avremo le nostre possibilità, sarà un bel 50-50“. Il laterale del Trabzonspor ha aggiunto: “Nella squadra siamo tutti molto contenti di affrontare la nazionale francese, è chiaramente una partita di gala, saremo felici di dare tutto per 90 minuti. Non potremo controllare tutto al 100%, dovremo fare una partita offensiva ma controllata. Sarà una partita diversa, non c’è più la paura di uscire ai gironi“.

Infine Meunier ha parlato di Kylian Mbappé, suo compagno al Psg fino al 2020: “Fermare Mbappé? Ho qualche idea ma non voglio dire tutto in un’intervista. Kylian è eccezionale ma la squadra francese non è solo lui. Griezmann, Dembélé, anche Barcola, in attacco sono un’armata. E anche in difesa è davvero eccezionale. È un gruppo abbastanza completo. La chiave sarà a livello mentale: tanta aggressività, nessuna paura della palla e penso che riusciremo a superarli in astuzia“.