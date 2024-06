Euro 2024, Gravina: “Il gol di Zaccagni una liberazione. Spalletti è molto sereno”

“Il gol di Zaccagni ha rappresentato per me un momento di liberazione, oltre che di soddisfazione per i ragazzi. Li vedo lavorare in maniera molto applicata. Abbiamo fatto una scelta importante con un allenatore importante, abbiamo uno staff straordinario e un’organizzazione esemplare. Su questo possiamo dare massime garanzie, anche se poi il risultato non dipende solo dall’essere una squadra con una grande storia”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nella conferenza stampa al termine del consiglio federale, commentando la rete del pareggio dell’Italia contro la Croazia. “Vivo con la massima serenità il momento del risultato, che sicuramente va cercato e genera entusiasmo, ma mi piace moltissimo l’idea del progetto per raggiungere certi risultati”, ha aggiunto Gravina.

Parlando del Ct Spalletti: “Luciano è molto sereno, lui è così: sa scegliere i tempi giusti per alzare il livello dell’attenzione. Come ha già detto lui, se si sente tranquillo è lui a iniettarsi quel veleno. Lo vedo sereno, molto applicato sul lavoro – ha aggiunto -, per me è una grandissima sorpresa vedere la dedizione di un allenatore così applicato dalle 7 della mattina fino alla sera tardissimo. È un perfezionista, si dedica e ama il suo lavoro”.

Il Consiglio Federale nella seduta odierna ha approvato il bilancio consuntivo 2023, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 2,6 milioni di euro. “Un risultato importante non solo sotto il profilo numerico, ma anche perché dà atto alla valorizzazione della produzione, che si attesta a 211,7 milioni di euro. Il miglior risultato in un anno senza vittorie internazionali, e che premia il grandissimo lavoro che la federazione ha fatto negli ultimi cinque anni. Il bilancio tiene conto dei grandi investimenti di prospettiva in ambito di digitalizzazione e valorizzazione dei progetti”, ha sottolineato Gabriele Gravina.