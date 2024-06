Euro 2024, Kane dopo la vittoria dell’Inghilterra: “Sempre creduto nei quarti di finale”

“Una partita difficile, ma abbiamo sempre creduto nella qualificazione“. Queste le parole di Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra in seguito alla vittoria per 2-1 contro la Slovacchia nella sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. “Ci abbiamo creduto fino alla fine, in una partita molto dura – ha esordito il capitano inglese -. Nel secondo tempo eravamo quasi fuori dal torneo, invece il lavoro fatto in settimana sulle situazioni da rimessa lunga ha pagato. Bellingham ha fatto un gol incredibile, così come lo è stato il supporto dei tifosi. Jude è uno dei migliori di questa Nazionale, lavora tanto per essere così forte ed uscire fuori nei momenti di difficoltà come fatto stasera. Abbiamo tanti giocatori di livello, anche in panchina. Tutti quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo, facendo un lavoro incredibile. Siamo ai quarti di finale e dobbiamo continuare così. Dobbiamo goderci il momento e sfruttare questo slancio per andare avanti nel torneo“.

Così invece Jude Bellingham: “Abbiamo giocato bene, e oltre al loro gol abbiamo sofferto poco. Potevamo essere più cinici, ma abbiamo comunque mostrato molto carattere. Giocare per l’Inghilterra è una cosa grandiosa, ma c’è molta pressione allo stesso tempo. Essere in campo e segnare per me è qualcosa di fantastico, sono molto felice. Segnare così a 30 secondi dall’eliminazione della tua nazionale è qualcosa che non vuoi provare mai per non essere in queste situazioni, ma quando succede è incredibile“.