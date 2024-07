Euro 2024: Diogo Costa paratutto, il Portogallo batte la Slovenia ai rigori

Il Portogallo si salva ai rigori contro la Slovenia e vola ai quarti di finale di Euro 2024. Dopo lo 0-0, ma con tante emozioni, dei tempi regolamentari si va ai tiri dal dischetto dopo un rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo al 105′ e il salvataggio miracoloso di Diogo Costa e Sesko al 116′. Ai calci di rigori l’eroe di serata è sempre Diogo Costa. L’estremo difensore del Porto para tutti i rigori e ipnotizza prima Ilicic, subentrato da pochi minuti, poi Balkovec e, infine, Verbic. In ordine, Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva non sbaglia e finisce al terzo rigore con il punteggio di 3-0 d.c.r. Portogallo che avanza ai quarti di finale dove incontrerà una Francia tutt’altro che convincente e che oggi avrebbe probabilmente meritato i supplementari contro il Belgio. L’autogol di Vertonghen ha salvato Mbappé e compagni a cinque minuti dalla fine. Saranno due grandi quarti di finale nella parte alta di tabellone. Solo una tra Spagna e Germania (5 luglio ore 18.00) e Francia e Portogallo (5 luglio alle 21.00) approderà in finale.

4-3-3 per il Portogallo con Diogo Costa in porta e Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes davanti a lui. Centrocampo a tre con Palinha in mezzo e Bruno Fernandes e Vitinha ai suoi lati. In avanti Bernardo Silva e Leao accanto a Cristiano Ronaldo. 4-4-2 per la Slovenia con Karnicnik, Drkusic, Bijol e Balkovec davanti a Oblak. Stojanovic largo a destra e Mlkatar largo a sinistra con Cerin ed Elsnik in mezzo. In avanti Sporar a supporto di Sesko.

Primo tempo con pochissime emozioni e un’ottima Slovenia sia in fase di contenimento che in fase di gestione delle transizioni offensive. Leao costringe al giallo prima Karnicnik e poi Drkusic e serve un ottimo assist per Palhinha che dal limite dell’area colpisce il palo al pochi secondi dal termine dei 45 minuti.

Nel secondo tempo si scatena Joao Cancelo, che semina il panico sulla fascia destra mettendo in crisi Bijol e Balkovec. Il Portogallo non riesce ad impensierire Oblak e rischia in contropiede con le scorribande di Sesko e Sporar, che mettono in difficoltà i non agilissimi Pepe e Ruben Dias. Nonostante i cambi di Roberto Martinez (Diogo Jota e Conceicao) la Slovenia si difende con ordine e non concede nulla al Portogallo. I ritmi si abbassano nel finale di frazione e Ronaldo non batte Oblak da buonissima posizione a pochi minuti dal termine. Si arriva all’esito più corretto per la partita: i supplementari.

Supplementari dove si continua su ritmi molto bassi con entrambe le squadre molto stanche. Più fresca fisicamente la Slovenia, che prova a rendersi pericolosa in contropiede con Verbic e l’instancabile Sesko. La svolta della partita può arrivare al 105′. Percussione di Diogo Jota in mezzo a tutta la difesa slovena e Drkusic lo abbatte in area di rigore. Orsato indica il dischetto e Cristiano Ronaldo si ritrova davanti ad Oblak dagli undici metri. Il portiere dell’Atletico Madrid ipnotizza l’ex rivale del Real Madrid e para il calcio di rigore che probabilmente avrebbe qualificato il Portogallo. CR7 in lacrime e altra grande occasione mancata dai portoghesi per andare in vantaggio. Al 115′ Pepe inciampa e regala palla a Sesko che si invola tutto solo verso Diogo Costa. Nell’uno contro uno ha la meglio il portiere portoghese che salva a meno di cinque minuti dalla fine. Nessuna occasione negli ultimi cinque minuti e si va ai rigori. Ai calci di rigore Diogo Costa diventa l’eroe della serata e para tutti i tiri dal dischetto della Slovenia. Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes non sbagliano e il Portogallo vola ai quarti di finale.