Disastro Under 21, la Norvegia vince 1-0: eliminazione ai gironi e niente Parigi 2024

Niente quarti di finale, niente speranza di pass olimpico. Un verdetto amaro, che fa male quello di Italia-Norvegia. Gli azzurrini perdono 1-0 e vengono eliminati alla fase a gironi degli Europei Under 21. Ai quarti di finale vanno Francia e Svizzera (travolta 4-1 dai Bleus), che sfideranno rispettivamente Ucraina e Spagna. Un gol dell’attaccante della Salernitana Erik Botheim condanna gli azzurrini, ma allo stesso tempo non basta alla Norvegia per passare il turno. Un verdetto amaro per Tonali e compagni in una partita con poche occasioni. La prima è dell’Italia. Merito al 14’ di un cross di Rovella, che pesca in area Pellegri, ma l’attaccante del Torino colpisce male da buonissima posizione. L’Italia è pericolosa anche al 34’, con un tiro al volo di collo di Ricci che trova sulla sua traiettoria la deviazione determinante di Daland. Al 40’ altra chance: Bellanova premia con un cross l’inserimento di Tonali che di testa tenta una via di mezzo tra una conclusione a rete e un assist a Gnonto: è decisivo il tocco di Klaesson in corner e forse anche una spinta sull’attaccante del Leeds. Ad inizio ripresa, al 55’, c’è il primo, vero squillo della Norvegia. Evjen ruba palla a Ricci e calcia dalla distanza, ma Carnesecchi risponde presente e devia in corner. Tre minuti più tardi c’è la risposta azzurra. Pellegri lavora un pallone e innesca la ripartenza di Gnonto che punta la porta ma sbaglia la misura del tiro a rete. Allo scoccare dell’ora di gioco, Nicolato decide di cambiare il reparto d’attacco. Fuori Pellegri e Gnonto, dentro Cambiaghi e Colombo. I due attaccanti faticano ad incidere. La Norvegia invece indovina i cambi. Al 70′ fa tutto o quasi Nusa che sfonda sulla destra e crossa al centro, dove Botheim sfrutta un’uscita sbagliata di Carnesecchi per depositare in rete. L’occasione più grande per il pari gli azzurri ce l’hanno all’81’ su calcio d’angolo: Cancellieri svetta di testa, Cambiaghi si ritrova il pallone ma da due passi devia sulla traversa. Una chance che aumenta i rimpianti. L’Italia dice addio al sogno del titolo continentale e del pass olimpico per Parigi 2024.