Europei U21, Carnesecchi: “Una delusione troppo grande”

“La delusione è troppo grande. Le partite sono andate in modo sfortunato, andiamo a casa con amaro in bocca. Si respirava una bella aria, ci sentivamo forti, non è bastato”. Lo ha detto a Rai Sport il portiere dell’under 21 azzurra Marco Carnesecchi dopo la sconfitta con la Norvegia che ha sancito l’eliminazione degli azzurrini agli Europei di categoria.