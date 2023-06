Dal Brasile: “Luis Suarez sta per annunciare il ritiro”

L’ex attaccante del Barcellona Luis Suárez potrebbe annunciare il suo ritiro dal calcio a causa di alcuni problemi al ginocchio destro. Il 36enne attaccante uruguaiano, attualmente tesserato per il Gremio, avrebbe comunicato al suo club l’intenzione di chiudere la carriera a causa dei suoi problemi fisici, come riportato dal portale brasiliano Esporte GZH. Attaccante del Barcellona tra il 2014 e il 2020 e dell’Atlético de Madrid tra il 2020 e il 2022, Suarez è approdato al Gremio a inizio 2023 dopo una breve esperienza al Nacional. Nei giorni scorsi si è anche parlato di un possibile approdo all’Inter Miami dall’amico ed ex compagno Leo Messi.