Wta Monastir 2023: Martina Trevisan fuori al primo turno contro la numero 217 al mondo Kawa

Terminato il match di primo turno del WTA 250 di Monastir, il Jasmin Open, tra Martina Trevisan e Katarzyna Kawa. La partita si è conclusa in tre set in favore della polacca, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5. L’azzurra è parsa poco in palla, spesso in difficoltà ed in balia degli attacchi dell’avversaria.

Nel primo set l’azzurra è apparsa fallosa e poco incisiva, soprattutto in risposta. Dal canto suo Kawa ha trovato un dritto in grande spolvero, con delle bellissime accelerazioni per tutto il set. Subito al secondo game Trevisan perde il turno di battuta, recuperandolo al successivo con un contro-break. Al quarto game arriva nuovamente il break ai vantaggi per la polacca, dopo il vantaggio di 40-0 per Martina. I successivi game sono scorsi velocemente, portando il risultato sul 6-3 a favore di Katarzyna Kawa.

Nel secondo set calano le prestazioni della polacca e aumentano i giri per la giocatrice italiana. Più solida e ordinata, si porta subito con doppio break sul 4-0. In quel momento la Kawa recupera un break di svantaggio e si guadagna anche il suo game in battuta, portandosi sul 4-2. Da lì pochi sussulti, ed il game termina a favore di Martina sul punteggio di 6-3.

Nel terzo set partono solide entrambe le giocatrici. Al quinto game abbiamo il break di Martina, che alla battuta successiva però spreca e perde il servizio. Sul 5-5 Kawa salva un game fondamentale in battuta dallo 0-30, si porta sul 6-5 e chiude con il break decisivo, che le vale il set per 7-5 e il passaggio al secondo turno.