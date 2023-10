Costa Rica in cerca del nuovo CT: occhi puntati sugli argentini Alfaro e Gareca

La nazionale di calcio della Costa Rica è alla ricerca di un nuovo CT con cui iniziare un nuovo corso. I ticos ora sono allenati dall’argentino Claudio Vivas, che ad agosto ha preso il posto del colombiano Luis Fernando Suarez. La federazione del centro America però sarebbe alla ricerca di un nome più importante come guida per la nazionale, e come riporta Teletica tra i nomi in lizza ci sono quelli di Gustavo Alfaro e Ricardo Gareca, ex allenatori rispettivamente di Ecuador e Perù. Il portale sudamericano aggiunge inoltre che l’arrivo di un tecnico di tale portata potrebbe essere facilitato dall’ingresso di un nuovo sponsor importante.