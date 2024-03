Corea del Nord-Giappone a rischio: Pyongyang non vuole ospitare la partita, “casi di streptococco”

Si è giocata quest’oggi la sfida tra Giappone e Corea del Nord, con la vittoria dei nipponici per 1-0 nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ritorno, in teoria programmato per martedì 26 marzo, è invece a forte rischio: la federcalcio giapponese, infatti, ha fatto sapere che i nordcoreani non hanno più intenzione di ospitare la sfida a Pyongyang. E secondo Kyodo News, alla base di questa decisione ci sarebbe il timore legato ai crescenti casi fulminanti di infezione da streptococco di gruppo A che si stanno registrando in Giappone. Da capire nelle prossime ore se la partita si giocherà regolarmente, ma in campo neutro, o se verrà rinviata.