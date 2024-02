Coppa d’Asia 2024: il Qatar si conferma campione, battuta 3-1 la Giordania con tre rigori di Afif

Il Qatar concede il bis e vince la Coppa d’Asia 2024. Dopo il successo di quattro anni fa ad Abu Dhabi, seguito da un Mondiale ampiamente al di sotto delle aspettative, la formazione di Marquez è tornata sul tetto del continente e l’ha fatto superando in finale la Giordania per 3-1. A decidere il match del Lusail Stadium è stata una tripletta di Afif, infallibile dal dischetto. Sfuma una storica vittoria invece per la Al Azraq, che ci ha provato fino alla fine ma s’inchina, seppur a testa alta.

CRONACA – Dopo una ventina di minuti iniziali in cui regna l’equilibrio, a sbloccare la finale è un episodio. Al 20′ l’arbitro assegna infatti un calcio di rigore al Qatar per fallo di Nasib ai danni di Afif. Ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri è lo stesso Afif, che fa 1-0 ed esulta con un trucco di magia. La Giordania prova a reagire, ma lo fa in maniera piuttosto timida e non riesce a creare grossi problemi agli avversari. Dopo 45 minuti più altri 6 di recupero, volge dunque al termine la prima frazione: Qatar 1, Giordania 0.

Il copione cambia nella ripresa, con la Giordania che dà vita ad un vero e proprio assedio. Inizialmente il Qatar resiste grazie ad un super Barsham, ma al 66′ il fortino crolla: Al-Naimat viene infatti dimenticato in area di rigore dalla difesa avversaria e, al 66′, trova il gol del pareggio. Dopo appena cinque minuti, però, ecco che il Qatar ha una nuova chance di portarsi in vantaggio. Fallo di Al-Mardi ai danni di Ismaeel, on field review e altro rigore per la nazione ospitante. Sul dischetto si presenta ancora Afif, che non sbaglia e riporta avanti i suoi.

Con il cronometro che scorre, la Giordania attacca a testa bassa alla ricerca di un altro pareggio, ma non riesce a trovare il varco giusto. Il Qatar invece non ha alcuna fretta e, nonostante 13 lunghi minuti di recupero, riesce a mettere in ghiaccio il successo al 95′ grazie al solito Afif, ancora a segno su calcio di rigore. Tripletta dagli 11 metri e altra Coppa d’Asia in bacheca per la squadra di Marquez.