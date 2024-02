Coppa d’Asia 2024: la Corea del Sud passa ancora grazie ai supplementari, il 2-1 contro l’Australia vale la semifinale

La Corea del Sud raggiunge la Giordania nelle semifinali della Coppa d’Asia 2024 grazie al successo per 2-1 ai tempi supplementari contro l’Australia nei quarti. Gli Aussie sbloccano la sfida al 42′ grazie alla rete di Craig Goodwin, al secondo gol in fila dopo quello contro l’Indonesia. Le tigri asiatiche premono nella ripresa alla ricerca del pareggio, e quando tutto sembra ormai finito, Hee-Chan Wang dal dischetto al 96′ porta la sfida ai supplementari, proprio come contro l’Arabia Saudita. Nell’extra time è l’uomo simbolo Heung-min Son a siglare il gol vittoria al 104′, che regala alla Corea del Sud un posto tra le prime quattro.