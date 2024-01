Coppa d’Africa 2024: la Repubblica Democratica del Congo vola ai quarti grazie al suo portiere, battuto l’Egitto 9-8 ai rigori

Negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024 la Repubblica Democratica del Congo trova un’incredibile vittoria ai rigori contro l’Egitto e vola ai quarti, dove affronterà la Guinea. Decisivi i calci di rigore, in cui il portiere dei Leopardi M’Pasi si è rivelato l’eroe realizzando dal dischetto il 9-8 finale. A sbloccare la sfida al 37′ è la Repubblica Democratica del Congo: Wissa trova il pertugio giusto sulla sinistra e mette in mezzo un pallone deviato su cui si avventa Meschack Elia, che di testa da pochi passi fa 1-0. Il vantaggio dura poco però perché sul finire del primo tempo Batubinska allarga troppo il braccio in area di rigore e colpisce Hegazy. Il Var richiama l’arbitro che assegna la massima punizione per i Faraoni: dal dischetto Mostafa Mohamed è perfetto e la piazza nel sette per l’1-1. Quarto gol in altrettante partite in questa Coppa d’Africa per il centravanti del Nantes. Nella ripresa nessuna delle due formazione riesce a trovare il guizzo per siglare il gol vittoria e così sono necessari i supplementari.

Dopo pochi minuti dall’inizio dell’extra time la partita cambia: al 97′ Hamdi già ammonito entra in ritardo e trova il secondo cartellino, lasciando così l’Egitto in inferiorità numerica. Il Congo ci prova a più riprese assediando la metà campo egiziana, ma non trova la zampata vincente. La lotteria dei rigori è infinita: segnano per l’Egitto Abdelmonem, Marmoush, Kamal, Hany, Hegazy, Fathy, Hamada mentre la Repubblica Democratica del Congo risponde con Moutoussamy, Diangana, Silas, Tshibola, Kalulu, Mbemba e Inonga. In precedenza avevano sbagliato da una parte Mostafa Mohamed, che nei 90′ lo aveva realizzato, e dall’altra Masuaku. Decisivi alla fine i portieri: l’egiziano Gabaski calcia alto, mentre il suo omologo congolese M’Pasi realizza e manda in visibilio i tifosi della sua nazionale.