Coppa d’Africa 2024: il Sudafrica batte 6-5 il Congo ai rigori, i Bafana Bafana chiudono terzi

Il Sudafrica supera 6-5 ai calci di rigore la Repubblica Democratica del Congo nella finale per il terzo posto della Coppa d’Africa 2024. I Bafana Bafana salgono così sul terzo gradino del podio ventiquattro anni dopo l’ultima volta, quando furono di bronzo nell’edizione del 2000. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccarla nei 90′, con il Congo che, dopo un primo tempo avaro di emozioni, va più volte vicino al gol del vantaggio nella ripresa. La chance più ghiotta capita poco prima del recupero sui piedi del subentrato Mayele, che incrocia troppo il mancino in contropiede e manda di poco a lato.

Niente tempi supplementari, la gara va direttamente ai rigori. Dagli undici metri sbaglia subito il Sudafrica con Mokoena che colpisce il palo. Realizzano invece Sibisi, Monare, Modiba e Lepasa. Per il Congo segnano Moutoussamy, Mfulu, Bakambu e Kayembe. Il rigore decisivo è sui piedi del capitano Mbemba, che si fa però ipnotizzare da Williams e manda la serie ad oltranza. Per la formazione di Hugo Broos vanno a segno Appollis e Xulu, mentre per i Leopardi realizza Wissa. Il capitano Ronwen Williams però si erge nuovamente protagonista per il Sudafrica e para il rigore di Meschack Elia, regalando così il successo e il terzo posto alla sua nazionale.