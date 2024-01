Coppa d’Africa 2024: favola Namibia, battuta la Tunisia all’esordio

Una Namibia sorprendente batte 1-0 la Tunisia nel primo match del Girone E di Coppa d’Africa 2024. La Nazionale di Benjamin gioca una partita incredibile, a livello soprattutto di resistenza fisica, e trova la sua prima vittoria nella storia della fase a gironi della Coppa d’Africa grazie al gol all’88’ dell’Mvp Hotto, giocatore che milita nella prima divisione sudafricana. Successo meritato per la Namibia, che si è resa pericolosa più volte in contropiede sfiorando il gol a più riprese. Tunisia troppo compassata e imprecisa in fase di rifinitura. Piuttosto sorprendente l’esclusione del centrocampista del Lecce Rafia, lasciato in panchina per tutta la durata nell’incontro. Nella prossima giornata la Tunisia affronterà il Mali, mentre la Namibia il Sudafrica. Tra pochi minuti, ore 20.45, sarà sfida proprio tra Mali e Sudafrica.

