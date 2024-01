Wta 500 Linz 2024: Kerber arrugginita, Bronzetti vince facile in un’ora

Tutto facile, forse fin troppo, per Lucia Bronzetti nel suo esordio al torneo WTA 500 di Linz 2024. Sul cemento indoor austriaco, la riminese ha battuto in un’ora e spiccioli l’ex numero uno al mondo, ma ferma per un anno e mezzo, Angelique Kerber, rifilandole un secco 6-1 6-3. Dopo alcune partite positive ma sfortunate perché al cospetto di giocatrici più forti e quotate, questa volta l’azzurra trova una tennista dal grande palmares ma al momento arrugginita a dir poco, e la spazza via senza pietà, avanzando al secondo turno dove sfiderà, partendo sfavorita, la belga Elise Mertens.

Due erroracci in apertura per la Kerber, vola sullo 0-30 Bronzetti che poi sfrutta il doppio fallo della tedesca e si prende l’immediato break in apertura. L’azzurra tiene la battuta a quindici, poi sembra esserci una reazione della già vincitrice di tre titoli Slam, ma è solo un fuoco di paglia, visto che col rovescio fatica tantissimo la tedesca e arrivano nuove palle break per la riminese, sfruttata la seconda ai vantaggi. Implacabile la giocatrice italiana al servizio, Kerber in enorme difficoltà e patisce la discreta aggressività in risposta di Lucia, che dopo 28′ chiude i giochi del primo set strappando di nuovo il servizio all’avversaria. 6-1 perentorio e il secondo set non inizia certo bene per la giocatrice di Brema: deve concedere palla break subito, ma si difende ai vantaggi e si porta sull’1-1. Anche Bronzetti deve passare dai vantaggi, ma non si scompone, poi in risposta si porta 0-40, disastrosa davvero al servizio la Kerber, e trova il break. Troppa sicurezza nei propri mezzi e reazione d’orgoglio di una ex campionessa per spiegare quanto accade nel quinto game, in cui Bronzetti si fa strappare il servizio a zero. Ma non c’è il vero e proprio controbreak della Kerber, visto che Bronzetti strappa di nuovo il servizio alla rivale al cambio campo, lo fa ai vantaggi lottando tanto e alzando il pugnetto. A quel punto la vittoria è apparecchiata, bastano due bei turni al servizio per il 6-3.

“Ho giocato molto bene contro una grande campionessa. Sono contenta di come ho giocato. Ho cercato di fare la mia partita e di rimanere concentrata. Mi trovo molto bene a Linz”, ha detto a caldo la Bronzetti.