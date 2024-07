Copa America 2024, Bielsa dopo l’eliminazione dell’Uruguay: “Sono responsabile del risultato”

Dopo la bruciante eliminazione dalla Copa America 2024 in semifinale contro la Colombia, il CT dell’Uruguay Marcelo Bielsa ha fatto autocritica. “Potevamo vincere questa partita se valutiamo il talento individuale – ha detto El loco -. Alleno la squadra che in campo era più forte, ma non siamo riusciti a fare la differenza che pensavo. Sono personalmente responsabile per non aver raggiunto il risultato. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica, e quando una squadra con meno talento individuale vince, logicamente, l’allenatore che allena la squadra più debole dimostra di essere superiore all’allenatore che aveva i giocatori migliori“.

Bielsa ha poi aggiunto: “Il primo tempo, anche se non abbiamo dominato il possesso palla, è stato molto equilibrato e avremmo dovuto fare la differenza. Con un uomo in meno nel secondo tempo per la Colombia, la partita è stata molto spezzettata. Avremmo dovuto creare più occasioni e causare problemi a loro, ma nel finale sono stati loro ad andare vicini al gol del raddoppio. Ce l’abbiamo comunque messa tutta“.