Copa America 2024, accordo tra Conmebol e Concacaf: torneo ospitato dagli Stati Uniti

La Conmebol (Sudamerica) e la Concacaf (Nordamerica, Centroamerica e Caraibi), nell’ambito di un accordo più esteso, hanno deciso che la Copa America 2024 verrà disputata negli Stati Uniti durante il periodo estivo. Oltre alle dieci Nazionali sudamericane, prenderanno parte alla rassegna continentale come invitate anche le sei migliori squadre della Concacaf in base ai risultati ottenuti nella Nations League locale. Tutte le partecipanti andranno a caccia del titolo detenuto dall’Argentina, vincitrice dell’ultima edizione andata in scena nel 2021.