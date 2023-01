Skateboard, al via i Mondiali di Sharjah: sette convocati azzurri

Prendono il via domenica a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, i Mondiali di skateboard street e park, appuntamento che vale anche come seconda tappa per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Ajada Skate Park si recupera la rassegna iridata saltata l’anno scorso in Brasile e sono sette gli azzurri convocati: si tratta di Alessandro Mazzara, Alessandro Sorgente, Ivan Federico e Lucrezia Zarattini per il park e Asia Lanzi Agustin Lautaro Aquila e Giuseppe Cola per lo street.