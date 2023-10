Guerra in Israele, Farioli: “Da sportivi il nostro obiettivo deve essere quello di mandare messaggi di pace”

Direttamente dalla Francia e da Nizza è arrivato un ulteriore, l’ennesimo messaggio di pace relativamente alla situazione drammatica che si sta vivendo in Israele. Farioli, tecnico del Nizza, nelle scorse ore ha dovuto fare i conti con la sospensione del suo giocatore Atal per “apologia di terrorismo” dopo un post legato al conflitto tra Israele e il movimento palestinese Hamas.

Queste le parole di Farioli nella conferenza stampa pre Marsiglia sul tema: “Ciò a cui stiamo assistendo in questo momento è una vera catastrofe umanitaria, al di là delle bandiere e delle religioni. Noi come sportivi, persone che hanno l’opportunità di parlare a tanta gente, abbiamo il dovere di mandare un messaggio di pace, per far sì che possa terminare prima possibile, che i bambini possano tornare ad abbracciare i loro genitori e che in questa regione del mondo, ma un po’ in tutto il mondo, ci possa essere un po’ più di pace e di tranquillità rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni. Per quanto riguarda la sospensione di Atal penso che il comunicato del club sia stato molto chiaro. Youcef è un calciatore a cui tutti vogliamo bene, perché è un giocatore importante e un ragazzo a cui teniamo molto. Ma ripeto, come sportivi abbiamo molti diritti ma anche dei doveri. La scelta e il comunicato della società sono molto chiari. Ci sono una sospensione e un’indagine in corso, è un atto dovuto che va oltre l’aspetto sportivo“.