Ciro Immobile a ‘Verissimo’: “Euro 2024? Dobbiamo essere positivi e andare avanti”

“Abbiamo questa opportunità di raggiungere Euro 2024: ci siamo, dobbiamo solo essere positivi e andare avanti”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ospite nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, “Verissimo” in onda su Canale 5, a proposito del percorso della nazionale di Spalletti verso la rassegna continentale del 2024. “Fisicamente ora sto bene, l’infortunio è alle spalle e ora penso solo a tornare in campo. Mi dispiace aver saltato le ultime partite con la Lazio e la Nazionale”, ha aggiunto il bomber in collegamento video da Roma. Per l’attaccante biancoceleste due gol in otto partite in Serie A in questa stagione. E sul suo rapporto con la Lazio: “Questo club è e sarà per sempre nel cuore. Nulla toglierà quello che è scritto nella storia. Arabia Saudita? Per ora non mi sento di dire che raggiungerò Roberto Mancini, ho da fare tantissime cose con la Lazio e per ora mi godo questo momento”. Poi aggiunge: “Ultimamente è uscita una mia intervista su un quotidiano, probabilmente quello che viene scritto è diverso da quello che si percepisce in un’intervista video – ha spiegato in riferimento a una recente intervista sul suo futuro lontano da Roma – In quel momento ero anche un po’ deluso da alcune critiche, è stato un errore mio aver dato importanza ai pochissimi che dicevano questo: il popolo biancoceleste non ha mai pensato di tradirmi né io loro. Inoltre, non direi mai di andare via dalla Lazio in un’intervista sul giornale: non è corretto e non è nella mia cultura di vita”, ha chiarito Immobile.