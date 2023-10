Atp Anversa 2023, Bublik batte Fils conquista il secondo titolo stagionale

Alexander Bublik è il vincitore dell’ATP 250 di Anversa. Altra grande prestazione per il tennista kazako, che nell’atto conclusivo del torneo belga si impone per 6-4 6-4 sul giovane talento transalpino Arthur Fils. 11 aces, ma anche 11 doppi falli che raccontano tutto il giocatore che è Bublik, abile però ad annullare tutte e tre le palle break concesse nel corso del match al suo avversario. Un break per set decide l’incontro e porta il secondo titolo ATP stagionale nella bacheca del kazako dopo il successo di Halle risalente a giugno. Si tratta del terzo successo in carriera.