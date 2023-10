Verona-Napoli, Antoniozzi (FdI): “Fuori e dentro il Bentegodi successe cose vergognose, la Figc intervenga”

“A Verona per la partita contro il Napoli sono andate in scena cose vergognose. Prima, alcuni pseudo tifosi del Napoli, giustamente daspati e rispediti a casa, per lanci di fumogeni in strada e comportamenti incivili. Poi, un vero e proprio assalto ai giornalisti in tribuna stampa, video con frasi razziste e insulti al limite della violenza”. Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, sui fatti del Bentegodi prima e dopo Verona-Napoli: “Chiedo alla Figc di intervenire e mi chiedo quando il nostro calcio diventerà civile come quello inglese, capace davvero di ospitare le famiglie. Gli insulti di discriminazione territoriale sono manifestazioni incommentabili, così come gli insulti e i tentativi di aggressione ai giornalisti sono assurdi”.