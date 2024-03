Calcio, la scelta di Brahim Diaz: niente Spagna, rappresenterà il Marocco

Brahim Diaz giocherà per il Marocco. Il calciatore del Real Madrid, che possiede la doppia cittadinanza, ha atteso a lungo una chiamata della Spagna che non è arrivata e, dopo essersi preso del tempo per riflettere, ha scelto di vestire la maglia della Nazionale marocchina. Nonostante un lungo trascorso con le giovanili delle Furie Rosse, Brahim Diaz ha giocato soltanto un’amichevole in Nazionale maggiore, nel 2021. E mentre venivano convocati i vari Ansu Fati e Nico Williams (tutti in possesso della doppia cittadinanza), a lui neppure una telefonata. Da qui la decisione di giocare per il Marocco, paese della nonna paterna. Non appena verranno completato tutti gli aspetti burocratici, arriverà l’ufficialità.