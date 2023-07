Calcio, Europei Under 21 2023: Spagna e Israele qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024

Le nazionali under 21 di Spagna e Israele si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come è noto, l’Europeo di categoria in Romania e Georgia, oltre all’assegnazione del titolo continentale, mette in palio anche tre pass per i Giochi del 2024. Questi sono assegnati alle tre migliori classificate ad esclusione della Francia, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, e dell’Inghilterra (il Cio non riconosce le singole Federazione della Gran Bretagna). In virtù della qualificazione in semifinale dell’Inghilterra (che ha battuto il Portogallo), Spagna e Israele possono festeggiare già oggi il pass olimpico grazie ai successi contro Svizzera e Georgia. Due primi verdetti, in attesa di Francia-Ucraina. In caso di passaggio del turno della Francia, si renderebbe necessario uno spareggio tra Ucraina e Georgia (nell’eventualità le due sconfitte con il maggior numero di punti ai gironi) per l’ultimo posto.