Bosnia-Erzegovina, Hadzibegic è il nuovo ct

Faruk Hadzibegic è il nuovo ct della Bosnia-Erzegovina. Ad annunciarlo la Federcalcio bosniaca attraverso una nota ufficiale. “L’obiettivo è provare a raggiungere un risultato storico e qualificarsi per un Euro per la prima volta” le parole del presidente della Federcalcio Vico Zeljkovic in una conferenza stampa. Il contratto di Hadzibegic, 65 anni, è stato firmato “per quest’anno e per questo ciclo di qualificazione” e potrà essere rinegoziato. Hadzibegic succede al bulgaro Ivaylo Petev, il cui contratto biennale è scaduto il 31 dicembre. Nato a Sarajevo, ex nazionale jugoslavo (1982-1992) e capitano della selezione, Hadzibegic è stato allenatore del Montenegro da luglio 2019 a gennaio 2021. Durante la sua carriera l’ex difensore di Betis Siviglia e Sochaux, ha allenato in particolare squadre di Francia, Spagna e Turchia. Era già stato brevemente l’allenatore della Bosnia nel 1999.