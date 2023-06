Bertolini sull’esclusione Gama: “Scelta difficile, ma è il mio ruolo”

Milena Bertolini, Ct della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro delle azzurre in vista del Mondiale in programma dal 20 luglio in Nuova Zelanda e Australia, dell’esclusione di Sara Gama: “Pensate che possa aver fatto una scelta così importante a cuor leggero? E’ stata una scelta difficile, ma è il mio ruolo. E’ mia responsabilità avere il diritto ma anche il dovere di fare le scelte che ritengo migliori. E’ una scelta di natura tecnico-tattico-fisica, che va nella prospettiva di poter fare il Mondiale al meglio”. Poi ha continuato: “Ci sono giovani che stanno crescendo, e che in questo momento penso che siano più avanti di lei. Da parte mia ci voleva essere la certezza della scelta, ma credo che non ci sia un tempo giusto”.