Lazio, Pedro: “Addio alla Roma? Volevo parlare con Mourinho per capire il motivo, non ha voluto”

L’attaccante della Lazio, Pedro ha parlato ai microfoni di ABC tornando sulla fine della sua esperienza alla Roma. “Non sono deluso di Mourinho, ha preso la decisione di mandarmi via. L’unica cosa per cui ci sono rimasto male è che ho provato a parlargli per scoprire il motivo, volevo me lo dicesse in faccia, non siamo bambini, e lui non ha voluto. Anche il club non me lo ha permesso, è stato un po’ strano”.

Poi ha proseguito: “È vero che abbiamo avuto un brutto anno, lui è stato esonerato a Natale. Ma in quei 6 mesi insieme non ho avuto problemi con lui. Non ho pianto, non sono morto, non sono andato in depressione. Anzi mi ha reso più forte e mi ha fatto vedere un altro lato del calcio. Ho un club, la Lazio, che fa per me, si adatta a ciò che cerco”.