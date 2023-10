Belgio, i convocati per Austria e Svezia: ci sono Lukaku e De Ketelaere

Il commissario tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, ha convocato 24 giocatori per le sfide contro Austria (13 ottobre in trasferta) e Svezia (16 ottobre in casa) valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Tra i “red devils”, che guidano la classifica del gruppo F con 13 punti e in compagnia degli austriaci, ci sono anche due giocatori che militano nel campionato italiano: Lukaku (Roma) e De Ketelaere (Atalanta).

Questa la lista

Portieri: Arnaud Bodart (Standard Liege), Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton), Matz Sels (Strasburgo).

Difensori: Ameen Al-Dakhil (Burnley), Timothy Castagne (Fulham), Zeni Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht).

Centrocampisti: Charles De Ketelaere (Atalanta), Yannick Carrasco (Al Shabab), Olivier Deman (Werder Brema), Mandela Keita (Anversa), Orel Mangala (Nottingham Forest), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa).

Attaccanti: Romelu Lukaku (Roma), Johan Bakayoko (Psv Eindhoven), Mitchy Batshuayi (Fenerbahce), Jeremy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Siviglia), Lois Openda (Lipsia), Leonardo Trossard (Arsenal).