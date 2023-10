Probabili formazioni Lecce-Sassuolo, ottava giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita importante quella del Via del Mare, visto che i salentini vengono da due sconfitte di fila e giocano di nuovo in casa per provare a invertire la tendenza, ma occhio a una formazione ambiziosa e in forma come quella neroverde. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky alle ore 20.45 di venerdì 6 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Roberto D’Aversa e Alessio Dionisi.

QUI LECCE – In mezzo al campo Blin con Rafia e Ramadani confermatissimi, davanti Almqvist non eccessivamente in forma ma nel tridente con Krstovic e Strefeezza.

QUI SASSUOLO – Berardi, Bajrami e Laurientè sulla trequarti a ispirare Mulattieri nel 4-2-3-1 ormai classico di Dionisi.

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Ballottaggi: Blin 55% – Oudin 45%

Indisponibili: Banda, Dermaku

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Mulattieri

Ballottaggi: Bajrami 65% – Thorstvedt 35%

Indisponibili: Alvarez, Pinamonti

Squalificati: –