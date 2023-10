Probabili formazioni Genoa-Milan, ottava giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Milan, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024 .Dopo le fatiche di Champions League, i rossoneri saranno attesi da una trasferta contro una delle squadre più in salute della Serie A. Il Genoa di Gilardino, infatti, in casa ha concesso poco a tutte le squadre che finora ha affrontato a Marassi. Sabato 7 ottobre, alle 20.45, su DAZN sarà tempo di capire se il Diavolo passerà incolume in quel di Genova.

QUI GENOA – Gilardino convivrà con il dubbio legato alla presenza di Retegui fino alla fine. Il colpo al ginocchio subito nella partita con l’Udinese preoccupa lo staff medico, che comunque, cercherà di fare di tutto per regalarlo al tecnico per sabato.

QUI MILAN – Dopo le fatiche di Champions, Pioli va avanti con il suo solito 4-3-3. Occhio alla candidatura di Okafor, che comunque rimane in leggero svanataggio su Giroud. In mediana c’è Adli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter, Bani; Martin, Kutlu, Frendrup, Thorsby, Matturro; Gudmundsson, Retegui.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Rejinders, Adli, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.