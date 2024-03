Belgio: avanti con Domenico Tedesco, rinnovo fino al 2026

Il Belgio va avanti con Domenico Tedesco, l’attuale ct dei Red Devils rinnova il suo contratto fino al 2026. Tedesco è arrivato dopo i Mondiali in Qatar al posto di Martinez e, sotto la sua guida, i Diavoli Rossi non hanno mai perso in 10 partite, conquistando la qualificazione agli Europei con 20 punti su 24. La Federazione ha annunciato il rinnovo del tecnico in occasione delle convocazioni per le due amichevoli con Irlanda (23 marzo a Dublino) e Inghilterra (26 marzo a Wembley).

Per quanto riguarda la lista per i prossimi due test, non ci sarà a scopo precauzionale Kevin De Bruyne, mentre figurano fra i convocati tre “italiani”: il genoano Koni De Winter, il romanista Romelu Lukaku e l’atalantino Charles De Ketelaere.