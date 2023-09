Argentina: problema fisico per Messi, costretto al cambio nel finale contro l’Ecuador

Allarme in casa Argentina. Messi ha chiesto il cambio nel finale della sfida con l’Ecuador, dove aveva anche segnato su punizione. Saranno necessari degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Così Scaloni ha commentato la vicenda: “Ha chiesto lui il cambio, altrimenti non lo avrei tolto, è ovvio. Valuteremo in seguito il problema. Faremo subito degli accertamenti e capiremo se potrà giocare a La Paz. Se non starà bene, vedremo cosa fare”.