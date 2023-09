Italia U18, niente amichevole contro l’Olanda: cancellata per sciopero del trasporto aereo

Niente amichevole contro l’Olanda per la Nazionale Italiana Under 18. La partita, inizialmente programmata per domenica 10 settembre alle ore 16.30 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI), è stata cancellata a causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo, che ha impedito ai giovani oranje di raggiungere l’Italia. A questo punto non è da escludere che i giocatori facciano subito ritorno nei rispettivi club di appartenenza.