Il futuro di Antonio Conte al Napoli si decide nelle prossime ore. Previsto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis.

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Antonio Conte ha portato gioia e giubilo alla squadra, ai tifosi e al presidente Aurelio De Laurentiis. I partenopei sono riusciti a fare nuovamente la storia e, dopo aver vinto il terzo scudetto solo due anni fa, è arrivato in terra Azzurra anche il quarto trionfo nel campionato italiano.

Grandi meriti vanno ad Antonio Conte, vero e proprio condottiero di questa cavalcata verso lo scudetto, che ha visto il Napoli vincere all’ultima giornata contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo i meritati festeggiamenti però, è tempo di tirare le somme e redigere i bilanci di fine stagione.

L’annata dei partenopei è certamente ben più che positiva, ma adesso bisogna capire e programmare il futuro. Prima di tutto, è importante comprendere quali sono le intenzioni di Antonio Conte, che potrebbe lasciare Napoli solo dopo una stagione. Il patron De Laurentiis ha già comunicato che, nel caso in cui il tecnico decidesse di lasciare, non farebbe altro che accettare e ringraziarlo per l’annata appena trascorsa. Nonostante questo, però, il presidente proverà fino all’ultimo a convincere l’allenatore leccese a restare.

Napoli, previsto incontro Conte-ADL per il futuro: ecco quando avverrà

La volontà della squadra – giocatori e staff -, e della proprietà è chiara: i partenopei faranno di tutto per convincere Antonio Conte a restare. A riportarlo è Nicolò Schira, che rivela come tutta la società si sta operando in opere di convincimento verso il tecnico.

Presto, però, tutti i nodi verranno al pettine. È previsto, infatti, un colloquio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis tra la giornata di domani, martedì 27 maggio, e la giornata di mercoledì 28 maggio. In uno di questi due giorni dovrebbe dunque esserci il colloquio ufficiale tra le parti, che dovrebbe dare la decisione definitiva sul futuro di Antonio Conte.