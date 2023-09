Nazionale Femminile, Schiavi e Turone in coro: “L’azzurro riempie d’orgoglio”

La Nazionale Femminile è attesa dall’apertura di un ciclo nuovo targato Andrea Soncin. Il nuovo Commissario Tecnico ha portato con lui due assistenti fidati e bravi, come Viviana Schiavi e Alessandro Turone, che daranno una mano al nuovo CT. A Coverciano hanno parlato i due assistenti.

Schiavi: “E’ un bellissimo attestato di stima far parte del Club Italia, di questo gruppo, per me è sempre stato un grandissimo motivo di orgoglio vestire l’azzurro, da giocatrice prima e da allenatrice poi. La Nazionale è sempre stata un sogno, ora è soprattutto un percorso di crescita, questa è un’opportunità per continuare a imparare, apprendere e poter contribuire alla crescita delle ragazze e del movimento stesso. Io ho sempre ragionato sul lavoro di squadra. Con il ct abbiamo trovato subito grande sintonia e sinergia nelle idee e anche caratterialmente, penso quindi che sia un punto di partenza estremamente positivo. Io sono a disposizione sua e dell’intero staff, così come delle ragazze, ci metterò l’anima per contribuire a fare qualcosa di veramente bello“.

Turone: “Sono contento di questa opportunità perché allenare la Nazionale è sempre un motivo di orgoglio visto che rappresenti la nazione. E’ una bella sfida, abbiamo poco tempo per preparare due partite molto importanti però devo dire che sono contento perché le ragazze ci stanno seguendo con attenzione, stiamo creando un gruppo, speriamo di partire bene”. “Per quanto posso percepire c’è molto entusiasmo da parte delle ragazze perché inizia un nuovo percorso sia per noi che per loro, avranno voglia di mettersi tutte in discussione, ho visto un gruppo che sono convinto si toglierà delle soddisfazioni. Io dico che le partite vanno giocate, sulla carta non si fa niente. Le nostre avversarie, come la Spagna, hanno qualità. Dobbiamo affrontare ogni partita con determinazione e cercare di prendere più punti possibili per centrare gli obiettivi“.